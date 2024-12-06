В Татарстане восстановили более 4,5 тыс. гектаров леса

Фото: Артем Гафаров

В 2024 году в Татарстане в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» были проведены масштабные работы по лесовосстановлению. Площадь выполненных работ составила 4,6 га, что на 120% превышает целевой показатель регионального проекта. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства республики.



Кроме того, были созданы защитные лесные насаждения на землях иных категорий на площади 1,8 тыс. га. В рамках проекта были проведены и другие лесокультурные мероприятия: работы по дополнению лесных культур на площади 3,8 тыс. га, агротехнический уход за лесными культурами — на 12,9 тыс. га, посев семян в базисных лесных питомниках — на 21 га.

Лесоводами было заготовлено 11,5 тонны семян основных лесообразующих пород и выращено 33,7 млн штук сеянцев, в том числе 12 млн штук — с закрытой корневой системой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 2019 по 2024 год в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» были проведены работы по лесовосстановлению на площади 21,5 тыс. га.

Министерство лесного хозяйства республики также активно борется с правонарушениями в области лесных отношений. С начала года государственными лесными инспекторами Татарстана было проведено 34 тыс. патрулирований в лесах, составлено 142 протокола об административных правонарушениях, наложено административных штрафов на сумму 904,7 тыс. рублей.

На 1 декабря 2024 года общий объем платежей за использование лесов в бюджетную систему России составил 431,8 млн рублей, из них в федеральный бюджет — 312 млн рублей, республиканский — 119,8 млн рублей. Доходы подведомственных учреждений Министерства от оказания платных услуг составляют в сумме 769 млн рублей.

Анастасия Фартыгина