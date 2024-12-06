Лавров: «Мы не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер»

В полуторачасовом интервью Такер Карлсон обсудил с министром иностранных дел Сергеем Лавровым будущее президента США Дональда Трампа, российско-американские отношения и угрозу ядерной войны, а также пути урегулирования конфликта с Украиной. Лавров заявил, что Россия не планирует ядерную войну и рассматривает военную доктрину, нацеливая все усилия на избежание такого исхода.

— Мы не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Наша Военная доктрина гласит, что самое главное — избежать ядерной войны, — сообщил Сергей Лавров

Министр подчеркнул, что американская внешняя политика часто основана на создании проблем, которые затем используются в своих интересах. Он добавил, что Россия не хочет эскалации конфликта, однако реагирует на использование оружия большой дальности против своей территории, включая недавние сигналы о новой системе «Орешник».



— Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы «Орешник» был воспринят всерьез, — сказал он.

Лавров также подчеркнул, что Россия не может мириться с существующими украинскими законами, запрещающими русский язык и культуру, что, по его словам, противоречит обязательствам Украины по Уставу ООН.

— Мы не можем мириться с ситуацией, когда сохраняется украинское законодательство, запрещающее русский язык, российские СМИ, русскую культуру, Украинскую православную церковь. Это нарушение обязательств Украины по Уставу ООН. С этим нужно что-то делать, — подчеркнул Лавров.

Он заявил, что санкции против России, начавшиеся с администрации Обамы и продолжившиеся при Трампе, достигли беспрецедентного уровня при Байдене, добавив, что трудности делают страну сильнее.

Подчеркнем, что интервью Карлсона с Лавровым собрало 1 миллион просмотров менее чем за час в соцсети X.

Анастасия Фартыгина