Российский препарат против рака прошел первую фазу испытаний

Фото: Максим Платонов

Первый российский противоопухолевый препарат, созданный на основе генно-модифицированного онколитического вируса, успешно прошел первую фазу клинических исследований. Об этом сообщает РИА «Новости».



Испытания, проведенные Институтом химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН, подтвердили безопасность и эффективность препарата VV-GMCSF-Lact в подавлении роста опухоли молочной железы.

В ходе первой фазы клинических исследований препарат был введен пациенткам с терминальной стадией рака молочной железы. Результаты показали, что препарат не токсичен, безопасен и демонстрирует положительный терапевтический эффект.

У 55% пациенток наблюдалось уменьшение размеров опухоли и стабилизация процесса.

— Полученные данные дают возможность утверждать, что препарат эффективен, а значит, можно переходить ко второй фазе испытаний, — заявил Владимир Рихтер, завлабораторией биотехнологии ИХБФМ СО РАН.

Напомним, что онкоскрининги, которые в настоящее время используются в России для выявления девяти заболеваний, требуют обновления и расширения списка локализаций злокачественных опухолей. Об этом заявила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина.



Анастасия Фартыгина