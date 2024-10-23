Российский препарат против рака прошел первую фазу испытаний
Первый российский противоопухолевый препарат, созданный на основе генно-модифицированного онколитического вируса, успешно прошел первую фазу клинических исследований. Об этом сообщает РИА «Новости».
Испытания, проведенные Институтом химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН, подтвердили безопасность и эффективность препарата VV-GMCSF-Lact в подавлении роста опухоли молочной железы.
В ходе первой фазы клинических исследований препарат был введен пациенткам с терминальной стадией рака молочной железы. Результаты показали, что препарат не токсичен, безопасен и демонстрирует положительный терапевтический эффект.
- У 55% пациенток наблюдалось уменьшение размеров опухоли и стабилизация процесса.
— Полученные данные дают возможность утверждать, что препарат эффективен, а значит, можно переходить ко второй фазе испытаний, — заявил Владимир Рихтер, завлабораторией биотехнологии ИХБФМ СО РАН.
Напомним, что онкоскрининги, которые в настоящее время используются в России для выявления девяти заболеваний, требуют обновления и расширения списка локализаций злокачественных опухолей. Об этом заявила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина.
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