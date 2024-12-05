Россияне смогут пользоваться интернетом в самолетах уже к 2027 году

Фото: Максим Платонов

Россияне смогут пользоваться интернетом в самолетах уже к 2027 году благодаря выводу на орбиту около 272 космических низкоорбитальных аппаратов. Об этом сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев.

По словам Шадаева, данная космическая группировка обеспечит доступ к интернету в самых удаленных уголках страны, включая воздушное пространство.

Он подчеркнул, что идеи о широкомасштабном интернет-соединении были реализованы и в будущем интернет будет доступен повсеместно.

Накануне в России на космодроме Восточный с помощью ракеты «Союз-2.1а» успешно выведен на орбиту радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» №2. Спутник предназначен для наблюдения за ледовой обстановкой на Северном морском пути и выполнения других задач.



Анастасия Фартыгина