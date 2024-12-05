Водитель с каршерингом в Казани получил 15 суток административного ареста за нарушения ПДД

Фото: Динар Фатыхов

Госавтоинспекция Казани провела административное расследование, в ходе которого выяснилось, что водитель каршерингового автомобиля совершил 187 правонарушений ПДД. Из них девять нарушений зафиксировали до получения водительского удостоверения, а 178 — после. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.



Из 178 административных штрафов водитель добровольно оплатил лишь 31, 20 штрафов были взысканы принудительно службой судебных приставов (ФССП), 87 штрафов уплачены частично, девять не уплачены и переданы на исполнение в ФССП, а 46 находятся в производстве. В отношении водителя составлено 56 протоколов за неуплату штрафов.

Сегодня мировым судьей Авиастроительного района Казани было вынесено постановление о привлечении водителя к административной ответственности в виде ареста сроком на 15 суток. Водитель был доставлен в территориальный отдел полиции.

Напомним, что сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали водителя автомобиля Audi A7 Sportback, который за двадцать дней с момента постановки машины на учет (6 ноября 2024 года) успел заработать 326 штрафов за превышение скорости.



Анастасия Фартыгина