В Татарстане экс-замначальника исправительной колонии осудили за взятку в виде IPhone 14

Фото: предоставлено пресс-службой билайна

В Татарстане бывшего заместителя начальника исправительной колонии №5 осудили за получение взятки в виде телефона iPhone 14 Pro Max. Как сообщает пресс-служба Следкома России по республике, суд признал его виновным в коррупционном преступлении.

Следствие установило, что в период с 2023 по 2024 год экс-заместитель начальника колонии получил взятку от одного из осужденных. В обмен на телефон обвиняемый разрешил осужденному свободно пользоваться своим мобильным устройством и не осуществлял контроль за его передвижением внутри учреждения.

Суд назначил бывшему сотруднику колонии наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно. Кроме того, ему запрещено занимать должности в органах государственной власти, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на срок три года.

Анастасия Фартыгина