Гости форума «СО.ЗНАНИЕ» смогут пройти экскурсионный видеомаршрут по экотропе «Волжская жемчужина»

11—12 декабря в Нижнем Новгороде пройдет Международный форум устойчивого развития «СО.ЗНАНИЕ». Это дискуссионная площадка, платформа для диалога между бизнесом и государством (G2B), помогающая органам власти вовлекать бизнес в решение масштабных социально-экономических и экологических задач.

Так, на стенде Сбера гости смогут пройти экскурсионный видеомаршрут по экотропе «Волжская жемчужина», которая открылась в Нижегородской области в этом году. Маршрут протяженностью 5 км проходит по берегу Волги напротив Макарьевского женского монастыря в окрестностях города Лысково.

Около экотропы расположен целый ряд исторических объектов и достопримечательностей: Оленина гора — несохранившаяся крепость XIV—XVII века, собор Вознесения Господня 1838 года, старейший пивоваренный завод 1860 года и источник древнего Девонского моря.