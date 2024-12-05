Гости форума «СО.ЗНАНИЕ» смогут пройти экскурсионный видеомаршрут по экотропе «Волжская жемчужина»
11—12 декабря в Нижнем Новгороде пройдет Международный форум устойчивого развития «СО.ЗНАНИЕ». Это дискуссионная площадка, платформа для диалога между бизнесом и государством (G2B), помогающая органам власти вовлекать бизнес в решение масштабных социально-экономических и экологических задач.
Так, на стенде Сбера гости смогут пройти экскурсионный видеомаршрут по экотропе «Волжская жемчужина», которая открылась в Нижегородской области в этом году. Маршрут протяженностью 5 км проходит по берегу Волги напротив Макарьевского женского монастыря в окрестностях города Лысково.
Около экотропы расположен целый ряд исторических объектов и достопримечательностей: Оленина гора — несохранившаяся крепость XIV—XVII века, собор Вознесения Господня 1838 года, старейший пивоваренный завод 1860 года и источник древнего Девонского моря.
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