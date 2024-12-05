Пребывание иностранцев в России по электронной визе могут увеличить

Фото: Максим Платонов

Продолжительность пребывания в России для иностранных граждан по электронным визам может быть увеличена. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на Петербургском международном туристском форуме, пишет «Парламентская газета».

По словам Ломидзе, соответствующие планы подтверждены Министерством иностранных дел России. Она отметила растущий интерес к увеличению продолжительности пребывания по электронным визам и многократным визам.

Исполнительный директор АТОР подчеркнула, что электронные визы значительно упрощают въезд в Россию, и российский турбизнес полностью готов к увеличению потока туристов, активно формируя необходимые туристические продукты.

Рената Валеева