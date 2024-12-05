«Телефон стал самым опасным устройством, которое есть у граждан»: как защититься от кибермошенников

В МВД рассказали, какие схемы кибермошенники используют чаще всего и как россиянам обезопасить себя

Фото: Мария Зверева

Рост числа гибридных воздействий мошенников

В октябре в Татарстане фиксировали резкий рост IT-преступлений: за девять месяцев 2023 года их число превысило 25 тыс. Порядка 50% пришлось на дистанционные хищения, рассказывал замначальника отдела по раскрытию мошенничеств УУР МВД по РТ Рафаэль Мусаев. Но эта проблема актуальна не только для республики. Половина преступлений, которые фиксируются в столице России, — дело рук кибермошенников.

— В год на территории Москвы совершается примерно 100 тыс. преступлений. На сегодняшний день нами зарегистрировано 52 тыс. преступлений, связанных с информационными и телекоммуникационными технологиями. То есть ровно половина всех преступлений в столице — это мошенничества, совершаемые в основном через интернет и мобильные телефоны. Проще говоря, сейчас гораздо безопаснее гулять по улицам Москвы вечером, чем пользоваться телефоном. Он стал самым опасным устройством, которое есть у граждан, — сообщил сегодня на брифинге начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Ровно половина всех преступлений в столице — это мошенничества, совершаемые в основном через интернет, через мобильные телефоны, говорит Владимир Васенин. скриншот трансляции

По словам врио начальника Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Москве Владимира Прасолова, в правоохранительных органах фиксируют рост числа гибридных воздействий мошенников.

— После первой попытки обмана, которая, как правило, заканчивается неудачно, преступники повторно выходят на контакт под видом сотрудников правоохранительных органов или других госструктур. Они подтверждают, что ранее была попытка совершения преступления в отношении потерпевшего и уже под видом друга и товарища склоняют все к тем же действиям: сообщить код, полученный из смс-сообщения. Делают все под предлогом того, что это необходимо для восстановления аккаунта или проведения следственных действий, — рассказал он.

По словам Владимира Прасолова, в правоохранительных органах фиксируют рост числа гибридных воздействий мошенников. скриншот трансляции

Вместо букета — списанные деньги

Также сегодня распространена схема «Фейк босс». Злоумышленники отправляют сотрудникам крупных организаций сообщения в мессенджерах от лица начальства. «Аккаунт с виду не отличить: такие же идентификационные обозначения, использована фотография руководителя», — предупредил Прасолов. После диалога на отвлеченные темы потенциальная жертва получает указание связаться с якобы сотрудником правоохранительных органов и исполнить его требования, никому не сообщая об этом, чтобы не навредить репутации фирмы.



Актуальны в стране и сезонные схемы мошенничества. Преступники создают поддельные сайты магазинов и маркетплейсов, рассылают фишинговые ссылки с предложениями купить товар по скидке. Переходя по ним, пользователь либо скачивает вредоносное программное обеспечение, благодаря которому злоумышленники получают доступ к устройству, либо вводит свои данные, в том числе банковские карты.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Одним из новых примеров стало мошенничество по схеме доставки, в частности, цветов. Курьер привозит букет, который никто не заказывал, гражданин радуется, а на следующий день ему перезванивают из службы доставки и просят сообщить код, якобы чтобы подтвердить получение заказа. На самом деле это идентификационные цифры для осуществления финансовых операций, — сказал Владимир Прасолов.



Кроме того, популярность набирает распространение фишинговых рассылок в домовых чатах. Аферисты предлагают бесплатно забрать бытовую технику или мебель. Накануне встречи они заявляют, что курьер не может приехать и необходимо переоформить заказ по ссылке, которая впоследствии заражает телефон пользователя вредоносными программами.



«Это ты на фото?»

Напомним, вчера в МВД России предупредили о новом виде мошенничества под названием «спуфинг». Злоумышленники создают фальшивые сайты, замаскированные под официальные ресурсы, для кражи личных данных россиян. Кроме того, они используют поддельные мобильные номера для рассылки вредоносных файлов, которые часто маскируются под рабочие документы. Открытие такого файла может привести к автоматической установке вредоносной программы на устройство жертвы.

Чтобы не стать жертвой «спуфинга», МВД призывает граждан внимательно проверять адреса отправителей сообщений, осторожно относиться к почтовым вложениям и быть внимательнее при ответах на телефонные звонки.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В ноябре эксперты расказывали о новой схеме мошенничества в «Телеграм». Злоумышленники рассылают пользователям сообщения от неизвестных контактов с вопросом: «Это ты на фото?» При этом сам снимок не отображается, а вместо него предлагается скачать файл с расширением АРК. После загрузки и установки программы мошенники получают доступ к данным устройства, включая информацию из приложений онлайн-банков. Важно помнить, что фотографии не могут иметь расширение АРК — это характерно для вредоносного ПО.

В нашей республике за последние месяцы был зафиксирован не один случай кибермошенничества. В частности, на прошлой неделе житель Набережных Челнов собирался купить китайский автомобиль, но все средства за него передал мошенникам. Другой татарстанец перевел мошенникам 1,5 млн рублей, чтобы не стать предателем Родины. Сначала ему пришло смс от директора с просьбой ответить на несколько вопросов, а позже позвонил «куратор» и сообщил, что с его счета пытаются снять деньги и оформить кредит. Собеседник добавил, что мужчина может стать помощником ВСУ и предателем Родины, и предложил сотрудничество для реабилитации.

Суммарно за последние три года кибермошенники похитили у россиян и вывели за пределы страны более 350 млрд рублей. Об этом сообщал замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По данным ведомства, с 2022 года по август 2024 года в России совершили порядка 1,5 млн IT-преступлений.



Галия Гарифуллина