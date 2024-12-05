Путин одобрил подписание договора о гарантиях безопасности России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин принял предложение Министерства иностранных дел о подписании договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что подписание договора целесообразно осуществить на высшем уровне. Ожидается, что это произойдет 6 декабря в Минске в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

Напомним, сегодня в Минской городской ратуше состоялась торжественная церемония подписания соглашения о побратимских отношениях между Минском и Казанью.

Рената Валеева