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Путин одобрил подписание договора о гарантиях безопасности России и Белоруссии

14:05, 05.12.2024
Путин одобрил подписание договора о гарантиях безопасности России и Белоруссии
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял предложение Министерства иностранных дел о подписании договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что подписание договора целесообразно осуществить на высшем уровне. Ожидается, что это произойдет 6 декабря в Минске в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

Напомним, сегодня в Минской городской ратуше состоялась торжественная церемония подписания соглашения о побратимских отношениях между Минском и Казанью.

Рената Валеева

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