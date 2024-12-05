Бюджет WADA на 2025 год составит $54,7 млн без российского взноса

Фото: Динар Фатыхов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет, в котором указало, что бюджет организации на 2025 год составит $54,7 млн без учета взноса от России. Российская сторона должна была внести $2,8 млн (более 5% от общего объема), пишет РИА «Новости Спорт»

WADA разработало два варианта бюджета — с российским взносом и без него. В случае непоступления средств от России агентство планирует оптимизировать расходы, сократив затраты на командировки ($670 тысяч), реструктуризацию ($1,06 млн) и программы WADA ($595 тысяч). Общая сумма экономии составит $2,795 млн.

Замминистра спорта России Андрей Федоров ранее сообщал о проблемах с внесением взноса в WADA, подчеркнув, что Россия не оплатила взносы за 2023 и 2024 годы. WADA подтвердило контакты с российской стороной, однако отметило, что перевод средств затруднен санкциями.

Напомним, что в 2019 году WADA обвинило Россию в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, что привело к четырехлетнему отстранению российских спортсменов от международных соревнований. После апелляции РУСАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS) санкции были сокращены до двух лет и истекли в декабре 2022 года. Однако президент WADA Витольд Банька заявил, что РУСАДА не будет автоматически восстановлено в статусе соответствия кодексу WADA из-за неполной интеграции Всемирного антидопингового кодекса в российское законодательство.

Рената Валеева