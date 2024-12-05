«Автодор»: сдача М-12 до Екатеринбурга задерживается из-за погоды в регионе

Фото: Динар Фатыхов

Глава госкорпорации «Автодор» Вячеслав Петушенко прокомментировал задержки с завершением строительства участка трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга, запланированного изначально к концу 2024 года. В интервью «Известиям» он заявил, что причиной является не низкая скорость работ, а сочетание объективных факторов.

Петушенко отметил, что «Автодор» привык сдавать объекты досрочно, приводя в пример М-12 и обход Твери на М-11. Однако участок до Екатеринбурга отличается более сложными условиями. Несмотря на применение технологий, позволивших снизить стоимость строительства на 20% (например, использование местных грунтов), более короткий строительный сезон в регионе и аномально дождливое лето 2024 года существенно повлияли на темпы работ. Петушенко подчеркнул, что приоритетом является качество, а не только скорость строительства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На данный момент степень готовности различных участков разная. В Свердловской области трасса практически готова, за исключением небольшого участка. В Башкирии завершаются работы на мосту через реку Белую. Строительство планируется завершить в установленные сроки в 2025 году.

Вячеслав Петушенко также рассказал о развитии инфраструктуры трассы. На сегодняшний день функционируют 24 многофункциональные зоны отдыха с заправочными комплексами, предлагающими широкий спектр услуг для водителей, включая душевые, прачечные и детские площадки. Строится гостиница на 423 км трассы. Мобильная связь на всей протяженности М-12 уже обеспечена без использования бюджетных средств. В планах — открытие еще шести многофункциональных зон в 2025 году. Глава «Автодора» заверил, что проблем с М-12 нет, и завершение строительства находится на контроле.

Рената Валеева