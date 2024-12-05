Нижнекамскому колледжу присвоили имя педагога Накия Ахметшина

Нижнекамский педагогический колледж переименован в честь педагога, почетного гражданина города Нижнекамска Накия Шайхутдиновича Ахметшина. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

Накий Ахметшин — ключевая фигура в становлении системы образования Нижнекамского муниципального района. Он был первопроходцем, внесшим неоценимый вклад в развитие образования города с момента его основания. Среди его достижений: создание районного отдела образования (1965 год), заведование Нижнекамским городским отделом образования (с 1966 года), руководство средней школой №1 (1967–1974 гг.) и заведование городским отделом народного образования (1974–1986 гг.).

Ахметшин внедрил в Нижнекамске новаторские методы обучения, включая систему межшкольного учебно-производственного комбината и первый в Татарстане переход на кабинетную систему. По его инициативе в городе был создан уникальный Музей народного образования — первый и пока единственный в России. Он также организовал летний отдых для детей и вовлекал их в общественно полезный труд, в том числе создав лагерь труда и отдыха «Заря».

Рената Валеева