Депутаты разработали законопроект о компенсациях ЖКХ для сельских медиков

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы Сергей Миронов, Яна Лантратова и Александр Терентьев (фракция «Справедливая Россия — За правду») направили в правительство законопроект о компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги для медицинских работников сельской местности и поселков, сообщает ТАСС.

Законопроект предлагает внести изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», предусматривающие компенсацию расходов на жилье, отопление и электроэнергию для сельских медиков в рамках норм, установленных правительством. Финансирование компенсаций для федеральных учреждений здравоохранения будет осуществляться из федерального бюджета, а для региональных и муниципальных — законодательством субъектов России.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Авторы законопроекта отмечают неравномерность предоставления льгот в регионах и предлагают унифицировать их, руководствуясь аналогичными льготами для педагогов, работающих в сельской местности. Они считают, что это повысит привлекательность работы в сельском здравоохранении и улучшит доступность медицинской помощи в отдаленных районах.

Напомним, с сентября прошлого года в России действует закон, направленный на возрождение деятельности производственных аптек. Фармацевты в таких учреждениях изготавливают лекарства по индивидуальным рецептам пациентов. Сейчас в Татарстане действует целая сеть производственных аптек ГУП «Таттехмедфарм».

Рената Валеева