Казанская пенсионерка едва не лишилась квартиры из-за мошенников

Фото: Реальное время

В отдел полиции «Азино-2» обратилась 67-летняя жительница Казани, ставшая жертвой мошенников. Злоумышленники, представившись сотрудниками соцфонда и Центрального банка, выманили у нее более миллиона рублей, а затем попытались продать ее квартиру, сообщили в пресс-службе.

Мошенники сначала убедили пенсионерку предоставить коды из SMS-сообщений «Госуслуг» под предлогом проверки трудового стажа. Затем, сообщив о попытке завладеть ее сбережениями, они убедили женщину взять кредиты и перевести деньги на «безопасные счета».

На следующий день мошенники сообщили о попытке продажи квартиры черными риелторами и предложили провести фиктивную сделку. Пенсионерка заключила предварительный договор купли-продажи квартиры за 8,7 млн рублей и получила задаток, после чего заподозрила мошенничество и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Полиция проводит расследование.

Рената Валеева