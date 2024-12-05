Казанская пенсионерка едва не лишилась квартиры из-за мошенников
В отдел полиции «Азино-2» обратилась 67-летняя жительница Казани, ставшая жертвой мошенников. Злоумышленники, представившись сотрудниками соцфонда и Центрального банка, выманили у нее более миллиона рублей, а затем попытались продать ее квартиру, сообщили в пресс-службе.
Мошенники сначала убедили пенсионерку предоставить коды из SMS-сообщений «Госуслуг» под предлогом проверки трудового стажа. Затем, сообщив о попытке завладеть ее сбережениями, они убедили женщину взять кредиты и перевести деньги на «безопасные счета».
На следующий день мошенники сообщили о попытке продажи квартиры черными риелторами и предложили провести фиктивную сделку. Пенсионерка заключила предварительный договор купли-продажи квартиры за 8,7 млн рублей и получила задаток, после чего заподозрила мошенничество и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Полиция проводит расследование.
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