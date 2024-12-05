В Совфеде предложили приравнять депортированных из-за поддержки России граждан к беженцам

Фото: Динар Фатыхов

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил министру труда Антону Котякову приравнять к беженцам бывших граждан России и СССР, депортированных из недружественных стран за поддержку действий страны на международной арене. Об этом пишет «Парламентская газета».

Как пояснил сенатор, после начала спецоперации на Украине участились случаи депортации россиян из-за рубежа по политическим мотивам. Однако действующее законодательство не предусматривает для них полноценной социальной поддержки, признавая их лишь добровольными переселенцами или соотечественниками.

Гибатдинов считает, что эти граждане заслуживают всех льгот и гарантий, присущих статусу беженца. Он предложил либо создать новую категорию лиц в федеральном законодательстве, либо внести поправки в существующий закон.

Прежде чем разрабатывать законопроект, сенатор направил запрос в Минтруд для уточнения позиции ведомства. Гибатдинов подчеркнул, что сейчас правовой статус депортированных по политическим мотивам граждан не определен, что приводит к значительным трудностям, особенно в Калининградской области, куда обратились за помощью несколько депортированных граждан. Они часто прибывают без средств к существованию, документов и имущества, сталкиваясь с жилищными и финансовыми проблемами.