Российский рынок готовой еды по итогам 2024 года вырастет до 990 млрд рублей

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В текущем году рынок готовой еды в России вырастет на 33%, достигнув 990 млрд рублей. Такой прогноз дали аналитики Infoline.



— У нас сегодня 28,5 млн домохозяйств, состоящих из одного человека. В 2010 году таких насчитывалось 14 млн. Люди, живущие в одиночку, да еще и в квартирах-студиях, не готовят на своих кухнях. Они покупают или заказывают с доставкой готовую еду или же питаются в заведениях общепита. А чаще всего — комбинируют оба формата, — рассказал генеральный директор агентства Михаил Бурмистров.

По его прогнозу, к 2027 году доля e-commerce в общем товарообороте страны достигнет 30,9%. Из них 9% придется на продажи Food.

Подробнее о том, с чем связан быстрый рост сегмента, который уже отъел часть прибыли у рестораторов, и как последние намерены противостоять, — в материале «Реального времени».

