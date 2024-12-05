Минниханов поздравил татарстанских волонтеров с профессиональным праздником
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил волонтеров республики с Днем добровольца (волонтера), отмечаемым 5 декабря. Он опубликовал ролик в своих соцсетях.
— Ежедневно тысячи неравнодушных татарстанцев своими добрыми делами поддерживают тех, кому нужна помощь, — написал глава республики.
День добровольца отмечается в России с 2017 года в соответствии с указом президента России и резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, которая объявила 5 декабря Международным днем добровольца во имя экономического и социального развития.
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