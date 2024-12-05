Сегодня в Татарстане похолодает до -5 градусов

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Сегодня в целом по Татарстану ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Утром в отдельных районах возможны гололед, туман, кратковременная метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром небольшой снег, мокрый снег, местами с моросью. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5—10 м/с, утром местами с порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха составит от -1 до -5 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.

В Казани похолодает до -2...-4 градусов. Утром ожидается небольшой снег, мокрый снег, местами с моросью.

Галия Гарифуллина