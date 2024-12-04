Saxo Bank представил прогнозы на 2025 год: от роста криптовалют до «печати» сердца

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Инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал свои традиционные смелые и неожиданные прогнозы на 2025 год. В этом году сценарии касаются самых разных сфер, от политики и технологий до экономики и медицины.

Возможные сценарии развития событий по версии Saxo Bank:

возможный второй срок Дональда Трампа, сопряженный с введением высоких импортных пошлин и сокращением дефицита бюджета США, может привести к падению доллара на 20% относительно основных валют и на 30% относительно золота. Одновременно с этим, по мнению аналитиков, крипторынок может вырасти в четыре раза, достигнув капитализации в $10 трлн;

благодаря разработке инновационного чипа для искусственного интеллекта, капитализация NVIDIA может вырасти до $7 трлн, превысив капитализацию двух компаний Apple;

власти Китая могут выделить 50 трлн юаней (около $7 трлн) на поддержку экономики и повышение качества жизни населения. Это, как ожидается, приведет к укреплению юаня и росту цен на сырьевые товары;

успешная «печать» полноценного человеческого сердца может ознаменовать начало новой эры долголетия и вызвать бум первичных размещений акций (IPO) в биотехнологическом секторе.

Saxo Bank подчеркивает, что эти прогнозы являются экстремальными сценариями, имеющими низкую вероятность реализации, но демонстрирующими возможные глобальные изменения в будущем году.

Рената Валеева