Страны-партнеры БРИКС официально получат этот статус с 1 января 2025 года

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Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко подтвердил «Известиям», что страны-партнеры БРИКС официально получат этот статус с 1 января 2025 года. Помимо ранее объявленных Таиланда, Малайзии и Индонезии, к ним присоединится Вьетнам.

Среди других потенциальных партнеров БРИКС называют Алжир, Белоруссию, Боливию, Казахстан, Кубу, Нигерию, Турцию, Уганду и Узбекистан. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже официально заявил о получении Белоруссией статуса партнера БРИКС.

— В случае успеха сотрудничества четыре страны могут подать позитивный пример другим шести государствам — членам АСЕАН, и они также готовы будут присоединиться к самой амбициозной сегодня глобальной инициативе, — сказал директор ИКСА РАН, вице-президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества Кирилл Бабаев.

Напомним, Россия планировала обнародовать список новых стран-партнеров БРИКС до конца 2024 года.

Рената Валеева