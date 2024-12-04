Страны-партнеры БРИКС официально получат этот статус с 1 января 2025 года
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко подтвердил «Известиям», что страны-партнеры БРИКС официально получат этот статус с 1 января 2025 года. Помимо ранее объявленных Таиланда, Малайзии и Индонезии, к ним присоединится Вьетнам.
Среди других потенциальных партнеров БРИКС называют Алжир, Белоруссию, Боливию, Казахстан, Кубу, Нигерию, Турцию, Уганду и Узбекистан. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже официально заявил о получении Белоруссией статуса партнера БРИКС.
— В случае успеха сотрудничества четыре страны могут подать позитивный пример другим шести государствам — членам АСЕАН, и они также готовы будут присоединиться к самой амбициозной сегодня глобальной инициативе, — сказал директор ИКСА РАН, вице-президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества Кирилл Бабаев.
Напомним, Россия планировала обнародовать список новых стран-партнеров БРИКС до конца 2024 года.
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