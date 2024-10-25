В России предложили изменить принцип оплаты капитального ремонта

Фото: Динар Фатыхов

Минстрой России разрабатывает новый дифференцированный подход к оплате капитального ремонта, который будет зависеть от технической оснащенности многоквартирных домов. Об этом сообщают «Известия».

Согласно изменениям в Жилищный кодекс, жильцы домов с лифтами будут платить больше за капремонт, так как расходы на его проведение в таких зданиях выше. В то же время плата за капитальный ремонт в домах без лифтов, вероятно, останется на прежнем уровне.

Директор Центра ДПО Финансового университета при правительстве России Станислав Шубин отметил, что новый подход сделает оплату экономически более обоснованной.

Напомним, что в России по состоянию на начало 2024 года в аварийных домах проживало почти 1,3 млн человек. В этом году завершается очередная программа расселения, и Минстрой вносит существенные изменения в правила для тех, кто будет переселен после 1 января 2025 года.



Анастасия Фартыгина