Ильсур Метшин: «Главы стран признавались, что любят Казань»

Мэр Казани поделился мнениями гостей саммита БРИКС о городе

Фото: Руслан Ишмухаметов

Лидеры стран, которые прибывали на саммит БРИКС, признавались, что любят Казань и давно хотели посетить город. Об этом мэр Казани рассказал в эфире Russia Today:

— Для меня было неким открытием, когда из уст выдающихся глав государств, которые приехали на БРИКС, услышал что-то о нашем городе... Мы привыкли к тому, что знают Москву, Санкт-Петербург. Мы привыкли, что все знают Сибирь, — прокомментировал он.

Мэр поделился и тем, что не обошлось без трудностей на этапе подготовки, когда все больше стран отправляли заявки на участие.

Дарья Беззубова