«Нефтехимик» победил «Сочи» и поднялся на 3-е место на Востоке

«Нефтехимик» переиграл в Нижнекамске «Сочи» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Олега Леонтьева прервала пятиматчевую серию поражений.

Первый период встречи закончился безрезультатно. Во второй двадцатиминутке Герман Точилкин точным броском открыл счет матча — 1:0. В концовке периода Кирилл Рассказов забросил ответную шайбу — 1:1. В следующей же атаке Булат Шафигуллин вновь вывел «Нефтехимик» вперед — 2:1.

В заключительном периоде у каждой из команд были моменты отличиться, однако реализовать их ни одна из сторон не смогла. За минуту с небольшим до сирены «Сочи» снял вратаря.

Матч в Нижнекамске проходил при пустых трибунах из-за ограничений в связи с проведением в Казани саммита стран БРИКС. Это уже вторая домашняя игра «Нефтехимика» без зрителей на текущей неделе.

Команда Олега Леонтьева набрала 21 балл и поднялась на 3-е место в Восточной конференции. Следующий матч «Нефтехимика» с «Автомобилистом» состоится 26 октября в Нижнекамске.



Зульфат Шафигуллин