В Чечне в результате нападения неизвестных погиб сотрудник Росгвардии
Неизвестные обстреляли колонну Росгвардии в пригороде Грозного.
В результате один из военнослужащих погиб, второй получил ранение, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается помощь. Проводятся мероприятия по поиску и задержанию нападавших.
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