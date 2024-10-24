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В Чечне в результате нападения неизвестных погиб сотрудник Росгвардии

21:10, 24.10.2024
В Чечне в результате нападения неизвестных погиб сотрудник Росгвардии
Фото: Динар Фатыхов

Неизвестные обстреляли колонну Росгвардии в пригороде Грозного.

В результате один из военнослужащих погиб, второй получил ранение, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается помощь. Проводятся мероприятия по поиску и задержанию нападавших.

Олег Исаков

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