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Глава Минфина Силуанов: средние показатели пенсии в 2025 году составят около 24 тысяч рублей

19:29, 24.10.2024
Глава Минфина Силуанов: средние показатели пенсии в 2025 году составят около 24 тысяч рублей
Фото: Татьяна Демина

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2025 году российские пенсионеры будут получать в среднем порядка 24 тысяч рублей в месяц. Об этом он сообщил во время выступления в Госдуме.

По словам министра, индексация затронет все пенсии по старости — и неработающих пенсионеров, и тех, кто еще участвует в трудовой деятельности.

Размер повышения будет соответствовать уровню инфляции, который сложится в текущем году. Силуанов также напомнил, что прогноз инфляции на 2024 год составляет 7,3%.

Олег Исаков

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