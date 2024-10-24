Глава Минфина Силуанов: средние показатели пенсии в 2025 году составят около 24 тысяч рублей

Фото: Татьяна Демина

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2025 году российские пенсионеры будут получать в среднем порядка 24 тысяч рублей в месяц. Об этом он сообщил во время выступления в Госдуме.

По словам министра, индексация затронет все пенсии по старости — и неработающих пенсионеров, и тех, кто еще участвует в трудовой деятельности.

Размер повышения будет соответствовать уровню инфляции, который сложится в текущем году. Силуанов также напомнил, что прогноз инфляции на 2024 год составляет 7,3%.

Олег Исаков