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Роспотребнадзор приостановил работу фабрики «Сокол» после массовых отравлений

18:58, 24.10.2024
Роспотребнадзор приостановил работу фабрики «Сокол» после массовых отравлений
Фото: Татьяна Демина

Деятельность подмосковной кондитерской фабрики «Сокол» приостановлена. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Фабрика занимается производством кондитерских изделий, в том числе зефира без сахара.

Информация о случаях отравления распространилась в социальных сетях неделю назад. Люди жаловались на боли в животе и диарею. В публикациях говорилось, что признаки отравления могли быть связаны с подсластителем, который добавляется в состав продукта (мальтитный сироп).

Роспотребнадзор начал проверку на фабрике. В ходе осмотра были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил: неудовлетворительное содержание производственных помещений, технологического оборудования, нарушение условий хранения, не в полной мере контролируется закладка сырья. Кроме того, у продукции отсутствовало подтверждение сроков годности.

Олег Исаков

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