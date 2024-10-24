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Путин заявил о необходимости создания инвестиционной платформы в Африке

18:56, 24.10.2024
Путин заявил о необходимости создания инвестиционной платформы в Африке
Фото: Максим Богодвид/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Необходимо разработать инвестиционную систему в Африке, подчеркнул Владимир Путин на пресс-конференции.

Для этого есть несколько причин: стремительный рост населения (например, в Индии прибавляется 10 млн человек ежегодно), увеличивающийся уровень урбанизации, который вскоре начнет активно развиваться. Также ожидается рост объемов капитала.

Елизавета Пуншева

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