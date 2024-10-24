Путин заявил о необходимости создания инвестиционной платформы в Африке
Необходимо разработать инвестиционную систему в Африке, подчеркнул Владимир Путин на пресс-конференции.
Для этого есть несколько причин: стремительный рост населения (например, в Индии прибавляется 10 млн человек ежегодно), увеличивающийся уровень урбанизации, который вскоре начнет активно развиваться. Также ожидается рост объемов капитала.
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