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Вице-премьер Сербии: «Россия представляет систему ценностей, необходимых миру»

18:14, 24.10.2024

Александр Вулин поделился впечатлениями от общения с Владимиром Путиным

Вице-премьер Сербии: «Россия представляет систему ценностей, необходимых миру»
Фото: Кирилл Зыков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью Russia Today подчеркнул, что за последние годы БРИКС стало значительно сильнее и влиятельнее, а также поделился впечатлениями от общения с Владимиром Путиным.

— Когда говоришь с президентом Путиным, практически чувствуешь, что Сербия и Россия совершенно равные партнеры. Это новый подход, — рассказал он.

Вулин также добавил, что Россия представляет систему ценностей, необходимых миру, и сообщил, что Белград не будет вводить антироссийские санкции.

Дарья Беззубова

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