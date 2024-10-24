Вице-премьер Сербии: «Россия представляет систему ценностей, необходимых миру»
Александр Вулин поделился впечатлениями от общения с Владимиром Путиным
Вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью Russia Today подчеркнул, что за последние годы БРИКС стало значительно сильнее и влиятельнее, а также поделился впечатлениями от общения с Владимиром Путиным.
— Когда говоришь с президентом Путиным, практически чувствуешь, что Сербия и Россия совершенно равные партнеры. Это новый подход, — рассказал он.
Вулин также добавил, что Россия представляет систему ценностей, необходимых миру, и сообщил, что Белград не будет вводить антироссийские санкции.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.