The Washington Post: Казань стала местом проведения саммита, чтобы показать устойчивость экономики России

Фото: Михаил Захаров

Казань стала местом проведения саммита БРИКС, чтобы показать устойчивость экономики России и неэффективность санкций Запада. Об этом пишет газета The Washington Post.

Журналисты издания считают, что трехдневный саммит стал крупнейшим геополитическим событием в России со времен войны.



— БРИКС в России стало удачным стечением обстоятельств для президента Владимира Путина, который получил возможность продемонстрировать положение своей страны на мировой арене, несмотря на попытки Запада подвергнуть его остракизму, — говорится в статье The Washington Post.



Упомянули и то, что иностранные журналисты толпами ходили в сеть, которая заменила McDonalds и теперь называется «Вкусно — и точка».

Дарья Пузикова