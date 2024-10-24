Строительство нового театра Камала находится на завершающей стадии

Новый театр Камала находится на завершающей стадии строительства и готовится к открытию. Об этом сообщили в пресс-службе театра.



— Уже скоро театр Камала откроет свою новую страницу. Мы все ждем это с большим волнением. Пусть новый этап развития театра будет успешным и ярким! — говорится в сообщении.

Напомним, новое здание театра им. Камала планировали достроить к саммиту БРИКС. Около театра появится парк, а вся территория будет разделена на функциональные зоны. Непосредственно перед входом в здание разместят треугольную площадь от перекрестка улиц Хади Такташа и Назарбаева. Вблизи набережной разобьют сад, с прогулочной зоной в 170 метров и площадками, посвященными различным постановкам театра.



Дарья Пузикова