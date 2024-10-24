Будимир Желько: «Не видел такого нигде в Евросоюзе, даже в столицах»

Министр Республики Сербской посетил Поволжский университет физической культуры, спорта и туризма

Фото: предоставлено пресс-службой Поволжского университета

Поволжский университет физической культуры, спорта и туризма посетил министр научно-технологического развития и высшего образования, а также информационного общества Республики Сербской Будимир Желько. Визит министра состоялся в рамках саммита БРИКС, который в эти дни проходит в Казани.

Делегация, в числе которой были также представители СМИ Республики Сербской, начала знакомство с инфраструктурой вуза в Центре гребных видов спорта, где расположены НИИ физической культуры и спорта и гостиница «Регата». Экскурсию для гостей провели ректор вуза Рафис Бурганов и заместитель гендиректора «Дирекции спортивных и социальных проектов» Ранко Тепавчевич.

предоставлено пресс-службой Поволжского университета

— Президент Республики Сербской Милорад Додик и его делегация активно сотрудничают с Татарстаном, это уже их четвертый визит. В этом году мы провели спортивные Игры стран БРИКС, в том числе на объектах Поволжского университета, где впервые принимали участие представители Республики Сербской — для них это уникальный международный опыт, где им удалось добиться успехов. Знакомство с Поволжским университетом выдвигает новую повестку нашего взаимодействия на полях научного и образовательного процессов в сфере спорта и туризма. Открытое общение, дружеские связи и готовность к сотрудничеству гарантируют успех, — поделился Ранко Тепавчевич.

Будимир Желько осмотрел инфраструктуру НИИ физической культуры и спорта, где увидел оборудование для восстановления спортсменов, а также ознакомился с системой тестирования атлетов, которая помогает контролировать биохимические и физические показатели. На постоянной основе НИИ реализует научно-методическое сопровождение спортсменов сборных команд Татарстана и России, а также регби-клубов «Стрела» и «Зилант», ватерпольного «Синтеза» и команды хоккея на траве «Динамо-Ак Барс».



Завершился визит в учебно-лабораторном корпусе Поволжского университета, где министр увидел концертный зал, Музей Универсиады, учебные аудитории, а также студенческий медиацентр, куда захотел отправить на практику и учебу журналистов Республики Сербской.



— Я под большим впечатлением от того, что нам показали. Не видел такого нигде в Евросоюзе, даже в столицах. Инфраструктура Поволжского университета объединяет науку и спорт — это что-то невероятное. Ректор Поволжского университета предложил схему взаимодействия с двумя вузами Республики Сербской, где есть факультеты физической культуры и спорта — ожидаю, что в ближайшее время мы подпишем соглашение о сотрудничестве и начнем не только обмен спортсменами, но и откроем новые научные и культурно-образовательные возможности для студентов. Надеюсь, уже к концу года мы увидим первые инициативы нашего взаимодействия. Студенты из Республики Сербской могут подавать заявки на учебу в России в рамках квот — такого нет в других западных образовательных центрах, — рассказал Будимир Желько.



Дарья Беззубова