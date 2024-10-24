В Дербышках завершили капитальный ремонт спортивного стадиона

Капитальный ремонт стадиона «Ракета» в Дербышках приблизился к завершению. Рабочие укладывают новое покрытие футбольного поля и устанавливают трибуны, а также уже проложили новые беговые дорожки и асфальт. Об этом сообщили в мэрии Казани.

В рамках обновления на стадионе заменены наружные инженерные сети, трубная система поля и выполнена гидроизоляция. Смонтированы подпорные стенки, ливневая канализация и коллектор. Кроме того, отремонтирована кровля, заменены плиты перекрытия и проведена гидроизоляция туннеля, восстановлены колодцы.

Зимой на стадионе будет функционировать каток с хорошим льдом.

— Сейчас мы видим первый этап комплексного капремонта объекта, в следующем году ожидаем продолжения и новых интересных изменений, — отметил глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов в своем телеграм-канале.

Стадион «Ракета», построенный в 1947 году, нуждался в обновлении. В преддверии XXVII Всемирной летней Универсиады здесь заменили трубную систему поля, футбольное покрытие, отремонтировали помещения трибун и фасад здания, установили новые стеклопакеты. Инженерно-техническая база стадиона устарела за почти 80 лет эксплуатации и не соответствовала современным требованиям.

В ноябре 2022 года на объекте были заменены две станции для охлаждения поля, которые подключили к новым электросетям, а также отремонтированы мачты освещения.

Анастасия Фартыгина