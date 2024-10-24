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Эрдоган: Турция решительно хочет развивать диалог со странами БРИКС

12:50, 24.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Эрдоган: Турция решительно хочет развивать диалог со странами БРИКС
Фото: скриншот трансляции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на первом пленарном заседании саммита объединения в формате «аутрич/БРИКС плюс» заявил, что страна решительно хочет развивать диалог со странами БРИКС.

Он также поблагодарил за соболезнования по поводу теракта в Турции и поддержал создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании сказал, что Минск готов к полноправному членству в БРИКС.

Галия Гарифуллина

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