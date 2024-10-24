Лукашенко заявил, что Беларусь готова к полноправному членству в БРИКС

Президент Беларусь Александр Лукашенко сказал что страна готова к полноправному членству в БРИКС. Такое заявление он сделал на первом пленарном заседании саммита объединения в формате «аутрич/БРИКС плюс».

— У Беларуси высокий уровень взаимодействия и доверительные отношения с абсолютным большинством стран, представители которых присутствуют в этом зале.

Со многими мы имеем уже длительную историю успешного сотрудничества.

Теперь мы можем дополнить наши наработки на двустороннем треке новыми достижениями в интеграционном формате. Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в нашей организации, — заявил он.

Лукашенко перечислил направления, в которых Беларусь преуспела и готова делиться опытом. В их числе — безопасность, устойчивое развитие, борьба с голодом, гуманитарная сфера.

В первом заседании принимают участие лидеры стран СНГ, делегации из Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также представители международных организаций. Второе пройдет в формате рабочего завтрака. Позже состоится итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Галия Гарифуллина