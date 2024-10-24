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За прошедшие сутки в России потушили три лесных пожара

11:10, 24.10.2024
За прошедшие сутки в России потушили три лесных пожара
Фото: Реальное время

За прошедшие сутки лесопожарные службы России и привлеченные лица потушили три лесных пожара в трех регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

В тушении участвовало:

  • 68 человек;
  • 17 единиц техники;
  • авиационный мониторинг проводился с помощью одного воздушного судна.
взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

По состоянию на 00.00 мск 24 октября лесные пожары не зарегистрированы. В одном регионе сохраняется режим ЧС, а в 19 субъектах — особый противопожарный режим.

С начала года 69,2% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Анастасия Фартыгина

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