За прошедшие сутки в России потушили три лесных пожара

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За прошедшие сутки лесопожарные службы России и привлеченные лица потушили три лесных пожара в трех регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

В тушении участвовало:

68 человек;

17 единиц техники;

авиационный мониторинг проводился с помощью одного воздушного судна.

По состоянию на 00.00 мск 24 октября лесные пожары не зарегистрированы. В одном регионе сохраняется режим ЧС, а в 19 субъектах — особый противопожарный режим.

С начала года 69,2% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Анастасия Фартыгина