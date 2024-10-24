За прошедшие сутки в России потушили три лесных пожара
За прошедшие сутки лесопожарные службы России и привлеченные лица потушили три лесных пожара в трех регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
В тушении участвовало:
- 68 человек;
- 17 единиц техники;
- авиационный мониторинг проводился с помощью одного воздушного судна.
По состоянию на 00.00 мск 24 октября лесные пожары не зарегистрированы. В одном регионе сохраняется режим ЧС, а в 19 субъектах — особый противопожарный режим.
С начала года 69,2% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.
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