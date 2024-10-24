Рустам Минниханов встретился с президентом Туркменистана и вручил ему орден «Дуслык»

Рустам Минниханов встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым

В Казани состоялась встреча Рустама Минниханова с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который прибыл вчера для участия в работе саммита БРИКС. В ходе переговоров стороны обсудили развитие двусторонних отношений, основанных на традициях, заложенных предыдущим президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Минниханов отметил, что сотрудничество между республиками имеет долгую историю и охватывает множество направлений, подчеркивая успешную динамику совместных проектов.

— Наше сотрудничество имеет давнюю историю. По всем направлениям работаем системно. Проекты, в которых задействованы наши предприятия, показывают хорошую динамику, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Сердар Бердымухамедов, в свою очередь, выразил благодарность за теплый прием и отметил, что Республика Татарстан стала важной площадкой для проведения значимых саммитов. Он подтвердил намерение продолжать сотрудничество в том же успешном ключе.

— Республика Татарстан успешно развивается и стала местом проведения таких важных саммитов, — отметил президент Туркменистана.

В завершение встречи Минниханов вручил Бердымухамедову орден «Дуслык», который, по словам туркменского президента, станет символом крепкого партнерства между странами.

Напомним, что раис Рустам Минниханов в начале месяца провел встречу с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Прошедшая встреча в рамках деловой поездки в страну была посвящена укреплению сотрудничества между регионами в различных сферах.

Также в составе российской делегации, возглавляемой президентом Владимиром Путиным, Рустам Минниханов принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику выдающегося туркменского поэта.



Анастасия Фартыгина