Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику Махтумкули Фраги в Ашхабаде

В составе российской делегации, возглавляемой президентом Владимиром Путиным, Рустам Минниханов принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику выдающегося туркменского поэта. Об этом сообщила пресс-служба раиса.

Сегодня в Ашхабаде проходят основные мероприятия международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», приуроченного к 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.

Кроме того, в кулуарах форума раис республики обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку к предстоящему саммиту БРИКС, который пройдет в Казани.

Напомним, что оргкомитет по подготовке и обеспечению председательства России в БРИКС во главе с помощником президента страны Юрием Ушаковым проверит готовность Казани к саммиту 15 октября.

Саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана 22—24 октября 2024 года.



Ранее национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вручил президенту Академии наук Татарстана Рифкату Минниханову юбилейную медаль «К 300-летию Махтумкули Фраги».

Анастасия Фартыгина