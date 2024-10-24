На Солнце произошел мощный выброс плазмы

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня утром на Солнце произошла мощная вспышка высшего класса X, ее индекс составил X3.3. Эта вспышка не повлияет на Землю, так как выброс массы от нее ушел в сторону, пишет РИА «Новости».

По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, это уже 11-я по силе вспышка текущего цикла.

В течение ближайших двух недель к Земле может вернуться активная группа пятен, которая ранее вызвала самую мощную вспышку текущего цикла (X9.0).

Напомним, 10 октября до Земли добралась энергия очередной вспышки на Солнце — она стала причиной мощной магнитной бури.

Рената Валеева