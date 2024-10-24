На Солнце произошел мощный выброс плазмы
Сегодня утром на Солнце произошла мощная вспышка высшего класса X, ее индекс составил X3.3. Эта вспышка не повлияет на Землю, так как выброс массы от нее ушел в сторону, пишет РИА «Новости».
По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, это уже 11-я по силе вспышка текущего цикла.
В течение ближайших двух недель к Земле может вернуться активная группа пятен, которая ранее вызвала самую мощную вспышку текущего цикла (X9.0).
Напомним, 10 октября до Земли добралась энергия очередной вспышки на Солнце — она стала причиной мощной магнитной бури.
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