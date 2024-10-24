Стюардесса «Авиакомпании «Тулпар Эйр» стала королевой деловой авиации — 2024
Стюардесса татарстанской «Авиакомпании «Тулпар Эйр» Марина Гулевич стала победительницей десятого, юбилейного международного конкурса среди девушек-бортпроводников. Финал состоялся в Москве.
Всего на конкурс красоты было подано почти 2 600 заявок, около 300 претенденток прошли интернет-отбор и были допущены к участию в кастингах. После жесткого отбора в несколько этапов бороться за короны в четырех номинациях остались 75 девушек, в том числе Марина Гулевич. В сентябре в Москве состоялся полуфинал и претенденток на звание королевы осталось всего 35. Финальную точку в конкурсе небесной красоты поставили 23 октября. Одной из победительниц, обладательницей короны в номинации «Королева деловой авиации» стала Марина Гулевич.
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