Премьер-министр Армении прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. В международном аэропорту его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов.
- Премьер-министр Армении примет участие в заседании в формате «БРИКС плюс/аутрич».
Сегодня стартует заключительный день саммита БРИКС. Президент России встретится с лидером Палестины Махмудом Аббасом, генсеком ООН Антониу Гутерришем, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Мавритании Мухаммедом ульд аль-Газуани, президентом Боливии Луисом Арсе, премьером Вьетнама Фам Минь Тинем.
Напомним, что вчера по итогам саммита страны БРИКС приняли декларацию. Этот документ будет представлен в ООН в качестве совместного заявления. Как отметил президент России Владимир Путин, в документе содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу. Подробнее — в материале «Реального времени».
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