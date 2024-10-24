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Премьер-министр Армении прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

07:12, 24.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Премьер-министр Армении прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. В международном аэропорту его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов.

  • Премьер-министр Армении примет участие в заседании в формате «БРИКС плюс/аутрич».

Сегодня стартует заключительный день саммита БРИКС. Президент России встретится с лидером Палестины Махмудом Аббасом, генсеком ООН Антониу Гутерришем, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Мавритании Мухаммедом ульд аль-Газуани, президентом Боливии Луисом Арсе, премьером Вьетнама Фам Минь Тинем.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, что вчера по итогам саммита страны БРИКС приняли декларацию. Этот документ будет представлен в ООН в качестве совместного заявления. Как отметил президент России Владимир Путин, в документе содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу. Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина

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