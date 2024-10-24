Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент многонационального государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора прибыл в Казань для участия в работе саммита глав государств БРИКС.
В аэропорту его встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.
Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.