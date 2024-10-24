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Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

06:16, 24.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Фото: взято с сайта Госсовета РТ

Президент многонационального государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора прибыл в Казань для участия в работе саммита глав государств БРИКС.

В аэропорту его встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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