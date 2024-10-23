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Экономика

Депутаты предложили ужесточить наказание за неисполнение родительских обязанностей в 15 раз

23:52, 23.10.2024
Депутаты предложили ужесточить наказание за неисполнение родительских обязанностей в 15 раз
Фото: Максим Платонов

Законопроект, предполагающий значительное увеличение штрафов для родителей за ненадлежащее воспитание детей, был принят в первом чтении Заксобранием Санкт-Петербурга, пишет «Коммерсантъ».

За принятие законопроекта проголосовали 37 депутатов, против высказались девять.

Инициатива направлена на внесение изменений в федеральное законодательство и предполагает повышение штрафов по части 1 статьи 3.35 КоАП до 1 500—3 000 рублей. В настоящее время размер штрафа составляет от 100 до 500 рублей.

Авторы законопроекта обосновали необходимость изменений увеличением количества дел по этой статье в регионе на 3,4% и тем, что норма не менялась 22 года.

Олег Исаков

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