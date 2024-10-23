Премьер Эфиопии Путину: «Готовы наращивать сотрудничество с Россией в сфере безопасности»

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али заявил о готовности страны наращивать сотрудничество с Россией в области безопасности. Об этом он сказал на встрече с президентом страны Владимиром Путиным во время XVI саммита БРИКС в Казани.

Он отметил высокие экономические показатели России и подчеркнул, что видит перспективы для расширения взаимодействия между двумя странами.

— Мы видим целый ряд направлений, по которым можно продолжать работать. И в случае продолжения сотрудничества мы можем наращивать наши связи, в том числе в сфере безопасности. Мы более подробно обсудим некоторые отдельные вопросы с вами, — сказал президент.

Олег Исаков