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Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом

22:30, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом
Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин, в рамках XVI саммита БРИКС в Казани, начал встречу с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом.

На переговорах российский лидер отметил, что, несмотря на скромные показатели взаимной торговли, динамика роста остается положительной. Путин подчеркнул, что в скором времени председатель Совфеда Валентина Матвиенко готова посетить Эфиопию.

Незадолго до этого в МВЦ «Казань Экспо» состоялся прием в честь участников XVI саммита, на котором президент России поблагодарил собравшихся за участие в мероприятии и поднял бокал за здоровье всех присутствующих.

Олег Исаков

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