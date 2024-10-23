Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом
Президент России Владимир Путин, в рамках XVI саммита БРИКС в Казани, начал встречу с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом.
На переговорах российский лидер отметил, что, несмотря на скромные показатели взаимной торговли, динамика роста остается положительной. Путин подчеркнул, что в скором времени председатель Совфеда Валентина Матвиенко готова посетить Эфиопию.
Незадолго до этого в МВЦ «Казань Экспо» состоялся прием в честь участников XVI саммита, на котором президент России поблагодарил собравшихся за участие в мероприятии и поднял бокал за здоровье всех присутствующих.
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