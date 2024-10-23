Рустам Минниханов в составе делегации России принял участие во встрече Путина и Эрдогана

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В составе российской делегации во встрече президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщила его пресс-служба.

Турция является одним из ключевых зарубежных партнеров Татарстана. Турецкие компании инвестировали в республику около $2 млрд, построив несколько современных заводов и гостиниц.

В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Турцией вырос в 2,5 раза и достиг $2,9 миллиарда.

В марте текущего года Минниханов также встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях дипломатического форума. Помимо него, он пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также с бывшим президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и главой Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком.

Рената Валеева