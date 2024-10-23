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Министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашед Аз-Зайяни прибыл в Казань

18:40, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашед Аз-Зайяни прибыл в Казань
Фото: Галия Гарифуллина

В столицу Татарстана для участия в саммите БРИКС прилетел министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашед Аз-Зайяни.

В Международном аэропорту «Казань» его встретила делегация во главе с председателем Госсовета республики Фаридом Мухаметшиным.

Напомним, что Аз-Зайяни возглавляет делегацию от Бахрейна. На казанском саммите они запланировали подать официальную заявку на вступление в БРИКС и Новый банк развития объединения.

Олег Исаков

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