Министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашед Аз-Зайяни прибыл в Казань
В столицу Татарстана для участия в саммите БРИКС прилетел министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашед Аз-Зайяни.
В Международном аэропорту «Казань» его встретила делегация во главе с председателем Госсовета республики Фаридом Мухаметшиным.
Напомним, что Аз-Зайяни возглавляет делегацию от Бахрейна. На казанском саммите они запланировали подать официальную заявку на вступление в БРИКС и Новый банк развития объединения.
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