Участниками саммита БРИКС в Казани стали 42 делегации

На саммит БРИКС, который проходит в Казани 22—24 октября, прибыли 42 делегации. Всего нем приняли участие 42 делегации, из которых 24 главы государства и правительства, руководители шести международных организаций. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции советник президента России Антон Кобяков.



Он добавил, что в течение года председательства России в БРИКС было проведено 200 мероприятий, в которых участвовали порядка 10 тыс. человек.

— В течение года прошли детальные обсуждения важных направлений сотрудничества. Надо сказать, что по ряду направлений, выстраивая интеграционные процессы и механизмы, мы продвинулись с нашими уважаемыми коллегами очень далеко. По всем трекам у нас конкретные результаты, — заявил Кобяков.



К примеру, по словам советника президента, в 2024 году на полях Петербургского форума удалось выработать ряд инициатив по реализации совместных проектов в области развития кадрового потенциала, по формированию общего образовательного пространства, в области климатического сотрудничества и других.



Сегодня на заседании саммита БРИКС в расширенном составе страны-участницы обсудили актуальные вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Они также приняли итоговую декларацию, которая будет представлена в ООН.

Галия Гарифуллина