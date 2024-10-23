Владимир Путин начал переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Встреча глав государств проходит в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.
Переговоры будут посвящены вопросам военно-технического сотрудничества между Москвой и Каракасом, а также другим темам двусторонних отношений.
Незадолго до этого Путин провел переговоры с главой Ирана Масудом Пезешкианом.
Накануне президент Венесуэлы заявил, что его страна готова предложить странам БРИКС+ пакет проектов и инвестиционных возможностей в нефтяной сфере.
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