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Владимир Путин начал переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро

17:26, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Владимир Путин начал переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
Фото: Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Встреча глав государств проходит в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.

Переговоры будут посвящены вопросам военно-технического сотрудничества между Москвой и Каракасом, а также другим темам двусторонних отношений.

Незадолго до этого Путин провел переговоры с главой Ирана Масудом Пезешкианом.

Накануне президент Венесуэлы заявил, что его страна готова предложить странам БРИКС+ пакет проектов и инвестиционных возможностей в нефтяной сфере.

Олег Исаков

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