В Казани начались переговоры Путина с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин начал встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках саммита стран БРИКС в Казани. Мероприятие проходит в формате двусторонних переговоров.



— Признательны, что вы приняли приглашение приехать в нашу страну. Одна из актуальных задач в наших отношениях — закрепить позитивную динамику наших экономических отношений, — сказал глава России.

Путин в разговоре с Пезешкианом подчеркнул развитие связей России и Ирана, которые носят дружеский характер.

Это уже вторая встреча президентов России и Ирана за последние две недели. До этого стороны встречались в Ашхабаде 11 октября.

Между Россией и Ираном вскоре должен быть подписан договор о всеобъемлющем партнерстве стран.

Зульфат Шафигуллин